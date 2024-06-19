У Верховного суда заберут функцию рассмотрения кассационных дел

С 1 июля 2025 года Верховный суд перестанет рассматривать дела в кассационном порядке. Для таких дел будут созданы в Астане три новых самостоятельных суда по уголовным, гражданским и административным делам, сообщила в среду в ходе пленарного заседания депутат мажилиса Унзила Шапак.

Эти нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования судебной системы и совершенствования процессуального законодательства», который палата рассмотрела в первом чтении.

«Законопроектом изначально предлагалось исключить в Верховном суде предварительное рассмотрение дел по уголовным и гражданским делам. Все должно работать по принципу «сплошной кассации», т.е. дела должны сразу поступать на рассмотрение состава из не менее трех судей. По итогам (консультаций - В.) предложена новая модель самостоятельной кассационной инстанции. Речь идет о создании в столице трех кассационных судов: по уголовным, гражданским и административным делам», - сообщила Шапак.

Депутат напомнила, что действующая модель кассации вызывает очень много критики, так как по гражданским и уголовным делам разные порядок и условия предварительного рассмотрения кассационных ходатайств.

«По гражданским делам судьей единолично принимается решение о передаче ходатайств граждан на коллегиальное рассмотрение. По уголовным делам только с июля 2023 года осуществлен переход к коллегиальному предварительному рассмотрению кассационных ходатайств. Но и этот порядок несовершенен, так как одна «тройка» судей передает, а другая «тройка» судей пересматривает дело по существу и может не поддержать своих коллег, что вызывает возмущение участников процесса. Таких нареканий нет только по административной юстиции, так как работает «сплошная кассация», - объяснила она.

В свою очередь, депутат Снежана Имашева добавила, что дела в кассацию будут поступать напрямую на коллегию, состоящую из трех судей, без предварительного рассмотрения, сроки рассмотрения дел кассационным судом не будут превышать 6 месяцев.

«С созданием кассационных судов изменится и роль Верховного Суда, который сосредоточится на обеспечении единообразия судебной практики. Пересмотр судебных актов будет возможен в Верховном суде в исключительных случаях, по представлению судьи Верховного суда. То есть, если они приняты местными и кассационными судами вразрез судебной практики либо в интересах развития права. Предлагаемый новый механизм позволит безболезненно упразднить институт представления председателя Верховного суда», - подчеркнула она.

Депутат также добавила, что новые суды начнут работать с 1 июля 2025 года.