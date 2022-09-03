МВД предлагает применять адмарест и общественные работы за семейно-бытовое насилие

Министерство внутренних дел определило более продолжительный административный арест, а также общественные работы как формы ужесточения ответственности за семейно-бытовое насилие. Ранее ужесточить ответственность за домашнее насилие предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В рамках ужесточения ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере необходимо ввести дополнительный квалифицирующий признак в отношении лица, состоящего в сфере семейно-бытовых отношений по уголовным правонарушениям. Планируется установить нижний порог срока ареста по административным правонарушениям в этой сфере от пяти суток, а также увеличить срок ареста по повторным правонарушениям до 25 суток», - сообщил в субботу в ходе заседания правительства министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

Кроме того, предполагается перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. А также ужесточить требования к процедуре примирения сторон в суде, в частности, исключить такое право при повторном совершении противоправного деяния.

«Это также позволит прекратить порочную практику психологического давления дебоширов и иных лиц на пострадавших», - считает глава МВД.

Вместе с тем в ведомстве прорабатывают вопрос замены меры административного взыскания «предупреждение» на общественные работы – это уборка улиц, общественных территорий, строительство и ремонт дорог, озеленение и благоустройство городских территорий, а также другие социально-полезные работы.

«Такой вид наказания наиболее эффективно мотивирует потенциальных нарушителей к контролю за своим поведением», - отметил Ахметжанов.