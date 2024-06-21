Большинство из них связано с действиями правоохранительных органов
Более 5 тысяч обращений от казахстанцев поступило в Конституционный суд
Фото Тамары Вааль

Тамара Вааль, Астана, Власть

По итогам 2023 года в Конституционный суд поступило 5 тыс. обращений от граждан Казахстана, большинство из которых связано с действиями правоохранительных органов. Об этом в пятницу в ходе совместного заседания палат парламента сообщила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова.

«В течение 2023 года в орган конституционного контроля поступили более пяти тысяч обращений граждан. (…) Наибольшее количество обращений содержало просьбу об отмене или пересмотре решений судов по конкретным делам, о проверке законности досудебного расследования и иных действий (бездействия) отдельных сотрудников правоохранительных органов. Иными словами, предмет таких обращений не входил в компетенцию Конституционного суда, а подлежал рассмотрению в судах общей юрисдикции или в других государственных органах», - сказала Азимова.

«Недостаточная регламентация правовых отношений и допущенные правовые пробелы создают условия для ущемления прав граждан и нарушения конституционных гарантий последних. Нередко граждане, обратившиеся в Конституционный суд, не смогли своевременно воспользоваться доступными правовыми инструментами из-за отсутствия необходимой осведомленности о действующих правозащитных институтах либо недоверия к ним», - подчеркнула Азимова.

Председатель суда добавила, что также обращения граждан касались проверки конституционности отдельных положений пенсионного законодательства, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, Кодекса об административных правонарушениях и нормативных постановлений Верховного суда.

В Конституционном суде рекомендовали законодателям изучить ряд вопросов, требующих законодательного урегулирования.

В их числе – определение ненадлежащего декларирования имущества и порядка уплаты (возврата) избирательного взноса при реализации гражданами пассивного избирательного права; сроки давности в отношении возврата ошибочно уплаченной государственной пошлины в судах; конструкция состава уголовного правонарушения, выражающегося в посягательстве на неприкосновенность жилища.

По словам Азимовой, необходимо также решить вопрос по обращению в доход государства незадекларированного имущества при законности его приобретения и владения и безвозмездного получения в собственность занимаемого жилища из госфонда гражданами, воспитывающими детей с инвалидностью.

Депутаты парламента в соответствии с регламентом приняли к сведению послание Конституционного суда «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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