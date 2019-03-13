Замедление роста ВВП в 2019-2020 годах прогнозирует Нацбанк

Национальный банк Казахстана 1 марта завершил очередной прогнозный раунд основных макроэкономических показателей на период с I квартала 2019 года по III квартал 2020 года. В качестве базового рассматривался сценарий цены на нефть на уровне $60 за баррель на протяжении всего прогнозного периода. По сравнению с прошлым прогнозным раундом, риск-профиль в целом не претерпел существенных изменений, за исключением некоторого ослабления внешних рисков, сообщила пресс-служба регулятора.

«В частности, снизились риск падения цен на нефть на фоне их стабилизации и риск оттока капитала из развивающихся рынков в условиях более мягкой риторики ФРС США. В то же время стоит отметить сохранение на высоком уровне проинфляционных рисков со стороны потребительского спроса и фискального импульса. Согласно прогнозам, с учетом внутренних и внешних предпосылок прогноза, в 2019 году годовая инфляция будет находиться в пределах таргетируемого коридора 4-6%. По сравнению с предыдущим прогнозным раундом «Ноябрь-декабрь 2018 года», в 2019 году траектория инфляции была скорректирована в сторону понижения», - сообщили в Нацбанке.

Между тем в 2020 году, по оценкам, возможна реализация проинфляционных рисков. Во-первых, положительный эффект от понижения тарифов на регулируемые услуги на инфляцию будет исчерпан, читают в Нацбанке, а во-вторых, сохранится рост потребительского спроса, связанный с фискальным стимулированием. Помимо этого, динамика мировой продовольственной инфляции будет оказывать влияние на рост продовольственной инфляции в Казахстане на прогнозной перспективе.

«На прогнозной перспективе разрыв выпуска будет сохраняться в положительной зоне, как следствие, будет наблюдаться дополнительное проинфляционное давление на процессы ценообразования. В среднесрочном периоде положительный разрыв будет сокращаться, приближаясь к концу прогнозного периода к нулевой отметке», - отмечает регулятор.

В 2019-2020 годах рост реального ВВП Казахстана, по прогнозам Нацбанка, замедлится до уровня, близкого к потенциальному. Прогнозы по росту ВВП также не претерпели значительных изменений по сравнению с прошлым прогнозным раундом.

«Факторы, определяющие динамику экономической активности на краткосрочном и среднесрочном периодах, не будут существенно различаться. В 2019-2020 годах реальный рост ВВП несколько замедлится до значений ниже 4%. Ключевым драйвером роста будет выступать внутренний спрос на фоне увеличения потребительского и инвестиционного спроса. Экономика также будет стимулироваться слабоположительным фискальным импульсом в 2019-2020 годах, связанным с ростом расходов бюджета на повышение заработных плат, пенсий, пособий и иные социальные меры. Чистый экспорт будет ограничивать рост экономики на прогнозном периоде из-за более медленного роста экспорта», - сообщили в Нацбанке.