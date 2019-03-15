Казахстан предлагает создать совет по развитию транспортно-транзитных коридоров ЦА

В Ташкенте в пятницу состоялся первый Центрально-Азиатский экономический форум (ЦАЭФ) на тему «Центральноазиатская кооперация: перспективы взаимовыгодного развития». В нем приняли участие представители правительств стран региона. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра РК Женис Касымбек, сообщается на сайте премьер-министра РК.

Касымбек в ходе своего выступления отметил, что у стран ЦА есть большой потенциал для сотрудничества по всем направлениям на основе принципов добрососедства и взаимной заинтересованности. Уже заметно увеличился товарооборот, открываются новые авиа-, автомобильные и железнодорожные сообщения, пункты пропуска, реализуются новые инфраструктурные проекты, ведется работа по расширению номенклатуры товаров взаимной торговли между странами, определены порядка 45 товарных позиций, востребованных на рынке ЦА и поставки которых Казахстан планирует увеличить.

Между тем вице-министр отметил, что для активизации регионального взаимодействия нужно выработать консолидированные подходы к экономическому развитию стран «пятерки» и совместной реализации крупных инфраструктурных проектов.

«Имеются большие возможности для инвестиционного сотрудничества в горнодобывающей отрасли, в сфере водного и сельского хозяйства, машиностроения, энергетики, пищевой промышленности, транспорта и коммуникаций. Для улучшения торгово-инвестиционного сотрудничества стран Центральной Азии предлагаем всецело использовать потенциал существующих железнодорожных путей, связывающих наши страны. Для более эффективного и интенсивного сотрудничества нам следует использовать оптимальную тарифную политику при организации железнодорожных транзитных перевозок. Уверен, что упрощение административных процедур при осуществлении перевозок между странами позволило бы получить позитивный мультипликативный эффект для всех наших стран», - подчеркнул Касымбек.

Как отмечается, реализация программы «Нурлы Жол», в том числе завершение международного транзитного автомобильного коридора «Западная Европа – Западный Китай», позволит создать эффективный маршрут Восток-Запад по территории Казахстана, а в технологической увязке с другими международными проектами, такими как железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс – привлечь потенциальный грузопоток стран Азии и Европы, открыть прямой транзитный путь для экспортных товаров и грузов стран региона. При этом с учетом динамично развивающихся и емких рынков Европы и Азии, странам ЦА необходимо максимально использовать потенциал исторически связанных транспортных артерий путем согласованной политики. В этой связи Казахстан выступил инициатором создания Межгосударственного совещательного и координационного органа «Совет по развитию транспортно-транзитных коридоров Центральной и Южной Азии» с участием представителей всех стран Центральной и Южной Азии, включая Афганистан, Пакистан, Индию.

По мнению участников форума, драйвером расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей может послужить развитие межрегионального сотрудничества, упрощение таможенных и административных процедур на границе, повышение прозрачности транзита товаров, развитие взаимного туризма, внедрения визы «Шелковый путь». Для развития прямых контактов между хозяйствующими субъектами предложено рассмотреть возможность создания Делового совета стран Центральной Азии с участием представителей бизнес-сообществ, совместных предприятий в приоритетных отраслях экономики, а также регулярно проводить отраслевые бизнес-форумы.