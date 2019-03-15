В МЭА связывают это с сокращением нефтедобычи в Венесуэле и ростом спроса на нефть
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На мировом рынке может возникнуть дефицит нефти
Фото Марии Гордеевой

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) считают, что на мировом рынке на фоне сокращения добычи в Венесуэле и роста спроса может возникнуть дефицита нефти, пишет РБК. По сообщению МЭА, во II квартале объем спроса на мировом нефтяном рынке может превысить объем поставок на 500 тыс. баррелей в сутки.

Поводом для волнений эксперты считают возможный обвал нефтедобычи в переживающей энергетический кризис Венесуэле, где до недавних пор добывали 1,2 млн баррелей ежедневно. В то же время у других стран ОПЕК достаточно возможностей увеличить добычу, которую они сократили в рамках соглашения ОПЕК+.

«Большую часть резервных мощностей составляет нефть, аналогичная по своим качествам той, которую экспортирует Венесуэла. Таким образом, существует потенциал, достаточный для предотвращения серьезных сбоев на нефтяном рынке, в случае значительного сокращения поставок из Венесуэлы», - говорится в сообщении МЭА.

Эксперты агентства также указывают, что США в 2021 году должны стать чистым экспортером нефти. Это не только даст потребителям новые возможности выбора, но и повысит надежность поставок в условиях роста геополитических рисков, считают в МЭА.

​Ранее агентство прогнозировало, что мировой спрос на нефть будет ежегодно увеличиваться вплоть до 2024 года, главным образом благодаря потребностям нефтехимии и производителей авиационного топлива.

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