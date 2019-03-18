Fly Arystan будет выполнять полеты в 7 городов Казахстана

Запуск авиарейсов из Алматы запланирован на май, билеты поступят в продажу уже в конце марта
Бюджетная авиакомпания Fly Arystan планирует выполнять полеты в 7 городов Казахстана, сообщил Комитет гражданской авиации.
Еще по теме:
- Дарига Назарбаева констатировала незнание сельским населением госпрограмм по трудоустройству
- В пяти областях Казахстана есть риски подтопления населенных пунктов
- Полностью решить вопрос с Атбасаром власти обещают в следующем году
- До 100 МРП планируется повысить единовременное пособие для переезжающих в села специалистов
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые