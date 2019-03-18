Запуск авиарейсов из Алматы запланирован на май, билеты поступят в продажу уже в конце марта
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Fly Arystan будет выполнять полеты в 7 городов Казахстана
Фото Искандера Салиходжаева

Бюджетная авиакомпания Fly Arystan планирует выполнять полеты в 7 городов Казахстана, сообщил Комитет гражданской авиации.

«Казахстанская низкобюджетная авиакомпания Fly Arystan планирует осуществлять коммерческие рейсы, начиная с мая 2019 года. Авиакомпания будет выполнять полеты ежедневно из Алматы в города Астана, Атырау, Кокшетау, Павлодар, Караганда, Костанай, Тараз», - говорится в сообщении.

Ожидается, что 29 марта начнутся продажи билетов.

В КГА напомнили, что на начальном этапе парк авиакомпании будет состоять из 4-х самолетов Airbus A320 только с салоном экономического класса на 180 мест, которые будут выделены из парка Air Astana, а к концу 2022 года количество лайнеров планируется увеличить до 15.

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