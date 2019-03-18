Биртанов считает неразумным отправлять всех онкобольных за границу

Министр здравоохранения Елжан Биртанов категорически против того, чтобы отправлять всех онкобольных казахстанцев на лечение за границу. Как заявил он в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе, государство направляет только тех, кого действительно не может вылечить здесь.

«Что касается лечения за рубежом, данная процедура законодательно регламентирована. Мы не видим необходимости ее пересмотра. Я категорически против, чтобы мы всех желающих отправляли за счет бюджета за границу, иначе тогда мы просто не дадим шанса развиваться отечественному здравоохранению», - заявил Биртанов подчеркнув, что «отправка всех нуждающихся – это неразумно и нигде это не делается».

Министр заверил, что лично контролирует социальные сети, плюс существует специальная группа, которая мониторит все эти случаи. И для начала Минздрав подключает местные исполнительные органы, чтобы помочь на месте.

«Не скажу, что всегда, но зачастую – это люди, которые далеки от семьи и близких, просто на этом пытаются поймать популярность. Но во всех случаях, когда этот пациент или случай подпадает под категорию, что мы обязаны отправить за рубеж на лечение, мы сами выходим на таких пациентов, сами им предлагаем, организуем такую процедуру. Еще раз хочу сказать, что мы будем отправлять за рубеж только тех пациентов, лечение которых невозможно в Казахстане, а не тех, кто желает лечиться за рубежом», - подчеркнул Биртанов.