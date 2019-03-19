1,7 млрд тенге составляет задолженность по зарплатам в Казахстане

На сегодняшний день казахстанские предприятия задерживают своим работникам заработную плату на сумму 1,7 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев.

«В настоящее время задолженность по зарплате в Казахстане составляет 1,7 млрд тенге. 75% приходится на обанкротившиеся предприятия и компании, находящиеся на стадии реабилитации. Мы работаем местными исполнительными органами, прокуратурой, органами правопорядка, подготовили расписание по снижению задолженности по зарплате», - проинформировал Сапарбаев.

Кроме того, по его словам, на повестке дня стоит вопрос урегулирования трудовых отношений между работодателями и работниками. И работа эта проводится через коллективные контракты, которых на сегодня подписано около 40 тыс.

«Некоторые предприятия, учреждения принимают работников без договоров. По нашим сведениям, их число превышает тысячи. Теперь мы намерены с ними работать в рамках трудового кодекса», - подчеркнул министр.

Еще один вопрос – это увеличение зарплаты низкооплачиваемым работникам.

«На сегодняшний день более 184,6 тыс. работодателей повысили заработную плату 958 тыс. низкооплачиваемым работникам. Необходимо продолжить эту работу совместно с акиматами, профсоюзами и работодателями. Ежегодно зарплата должна повышаться не менее чем на уровне инфляции. Мы не должны допустить массовых сокращений», - заключил Сапарбаев.