Назарбаев решил сложить полномочия президента Казахстана

«Вы знаете, что я обращаюсь к своему народу в исторически важные этапы. Сегодня я также обращаюсь к вам с обращением. Но значимость сегодняшнего послания совершенно другая и очень важная. Я принял решение сложить свои полномочия президента», - заявил Назарбаев в обращении к народу страны в эфире гостелеканалов во вторник.

Он подчеркнул, что «это непростое решение».

«В этом году исполняется 30 лет, как я нахожусь на самом высоком посту. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана», - сказал Назарбаев.

При этом он сообщил, что останется председателем Совета безопасности, главой партии «Нур Отан», членом Конституционного совета, а также напомнил, что законами он наделен статусом Первого Президента – Елбасы, Лидера Нации.

«Остаюсь председателем Совета Безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней, внешней политики. Остаюсь председателем Партии «Нур Отан», членом Конституционного совета. Я остаюсь с вами как гражданин страны, как человек, который люблю мой народ, мою страну. До конца своих дней буду с вами», - заявил он.

«Все эти годы народ поддерживал меня. На всех выборах я получал самые высокие показатели поддержки избирателей. Я был удостоен великой чести служить моему великому народу, родной стране, которая доверила мне управлять страной в эти трудные времен. Огромное спасибо вам за это. Я низко кланяюсь всем вам. Благодаря такой поддержке я работал, не жалея сил, энергии, здоровья, времени. Вы это видели. Я это делал, чтобы оправдать ваше доверие. Для меня это было высшей наградой”, - заключил Назарбаев.