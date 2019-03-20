К 26 марта курс тенге стабилизируется – Досаев

Тамара Вааль, Астана, Vласть Скачок обменного курса – это обычная реакция рынка на такие важные события, как отставка президента, заявил в среду в кулуарах мажилиса председатель Национального банка Ерболат Досаев. По его мнению, курс стабилизируется уже 26 марта.

«Это обычная реакция рынка на такого рода важные новости, поэтому часть обменников придержали деньги, а друге ожидали нового курса. Мы соответствующую работу с обменными пунктами и банками второго уровня провели. Утренние ожидания гораздо снизилась, сегодня все банки второго уровня обеспечены необходимым объемом наличной валюты, у нас есть собственной запас национального банка, утренние торги прошли. В принципе, ожидание, небольшое повышения курса тенге произошло, я думаю, что 26 числа все нормализуется», - считает Досаев.

Он также заверил, что не видит никаких предпосылок для оттока иностранных инвестиций.

«Я не думаю, что кому-то в этой стране было это ожидаемым явлением. Информацию я воспринял так, что, наверное, у страны начинается новая эпоха развития, и глава государства, как мудрый политик со стратегическим видением, показывает нам всем пример политической мудрости и как необходимо делать, чтобы успешно развивалась созданная им страна», - рассказал глава Нацбанка о решении Нурсултана Назарбаева снять с себя полномочия президента страны.

Он также отметил, что давно знает Касым-Жомарта Токаева.

«Он замечательный дипломат, профессионал, политический руководитель, никаких сомнений нет, и я думаю, что глава государства сделал самое правильное решение», - заключил Досаев.