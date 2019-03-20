Россия продолжит поддерживать иницированные Назарбаевым процессы интеграции – Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин надеется на преемственность политики Казахстана после отставки Нурсултана Назарбаева и заявил, что РФ продолжит поддерживать иницированные им процессы интеграции, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы видим, какие политические события происходят у наших соседей, у нашего самого близкого союзника. Они связаны со сменой политического руководства. Мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена. Но в связи с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул свой высший государственный пост, у нас есть все основания сказать ему большое спасибо за совместную работу и пожелать здоровья и успехов», - сказал Путин на совещании с членами российского правительства.

Он отметил, что Назарбаев – «один из инициаторов продвинутой интеграции между нашими странами».

«Он один из авторов, если не сказать автор ЕврАзЭс, проекта, который развивается очень успешно благодаря в том числе его непосредственной поддержке и его участию в этой работе. С нашей стороны будем делать всё для того, чтобы эти процессы поддерживать», - сказал Путин.

Также пресс-служба Кремля сообщает, что глава РФ направил телеграмму поздравления Касым-Жомарту Токаеву в связи со вступлением в должность президента Казахстана.

«В России Вас знают как опытного государственного деятеля, вносящего большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами, в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», - говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что «совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня».

«Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности», - считает он.