Города Казахстана присваивают центральным улицам имя Назарбаева

Маслихаты крупных городов в течение среды оформили решения о присвоении центральным улицам имени первого президента страны Нурсултана Назарбаева. С инициативой о переименовании выступил во время присяги народу страны исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В Шымкенте именем Назарбаева назовут теперь уже бывший проспект Астана, сообщил телеканал Отырар. Проспект проходит в новой части города и ведет к популярному у шымкентцев дендропарку.

В Атырау местный маслихат проголосовал за присвоение имени Назарбаеву центральному проспекту, который носил имя академика Каныша Сатпаева. Его имя будет присвоено улице, которая сейчас называется Азаттык, передает Ак жайык.

В Актобе депутаты маслихата приняли решение разделить центральный проспект Абилхаир хана и его отрезок назвать именем первого президента.

«Решением депутатов имя Нурсултана Назарбаева будет присвоено отрезку от проспекта им. Алии Молдагуловой до проспекта им. Бокенбай батыра, общая длина которого составляет 3,1 км. Данный участок можно по праву назвать административно-деловым центром Актобе. Помимо множества административных и жилых зданий, здесь расположены парк им. Первого Президента, монумент «Қазақ халқына мың алғыс», парк Астана и аквапарк, водно-зеленый бульвар, Центр искусств, дворец бракосочетаний, а также мечеть и церковь, в церемонии открытия которых в 2008 году приняли участие действующие на тот момент президенты Казахстана и России – Нурсултан Назарбаев и Дмитрий Медведев», - цитирует агентство КазТАГ сообщение областного акимата.

В Уральске в честь Нурсултана Назарбаева переименуют центральный проспект Достык, передает Уральская неделя.

В Караганде проспект Нурсултана Назарбаева сформирован путем объединения двух улиц - Нарманбета Тулепова и бульвара Мира. Улице Олимпийской присвоено имя Тулепова.

В Павлодаре именем Назарбаева будет назван проспект Тауелсиздик, передает Pavlodarnews.kz. Улица с таким же названием теперь переименована в честь первого президента и в Усть-Каменогорске.

В Петропавловске в проспект Назарбаева переименовали улицу Мира, передает Казинформ.

В Кызылорде имя Нурсултана Назарбаева присвоено улице Жибек жолы, сообщает портал Kyzylorda news.

Во всех случаях решение маслихатов о переименовании улиц должно быть утверждено Республиканской ономастической комиссии.

В Алматы центральный городской проспект, носившей имя Дмитрия Фурманова, был переименован в Назарбаева более года назад. В среду парламент Казахстана принял поправки в Конституцию, который предусматривают переименование столицы Астаны в Нурсултан.