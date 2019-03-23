26 человек погибли при возгорании туристического автобуса в Китае

Еще 28 человек пострадали, 5 из них находятся в критическом состоянии
По меньшей мере 26 человек погибли, 28 пострадали в результате возгорания туристического автобуса на скоростной трассе в городе Чандэ в провинции Хунань, Центральный Китай, сообщает ТАСС.
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