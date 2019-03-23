Еще 28 человек пострадали, 5 из них находятся в критическом состоянии
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26 человек погибли при возгорании туристического автобуса в Китае
Фото globallookpress.com

По меньшей мере 26 человек погибли, 28 пострадали в результате возгорания туристического автобуса на скоростной трассе в городе Чандэ в провинции Хунань, Центральный Китай, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Автобус следовал из центральной провинции Хэнань по скоростной трассе и внезапно загорелся. На момент ЧП в нем находились 56 человек, в том числе 53 туриста, 2 водителя и гид. 5 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Водители транспортного средства были задержаны. Ведется расследование, причины возгорания автобуса устанавливаются.

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