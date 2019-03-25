Расследование спецпрокурора США не выявило сговора Трампа с Россией

Президент США Дональд Трамп не вступал в сговор с Россией в ходе предвыборной кампании. По информации Русской службы ВВС , такой вывод содержится в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года в США, который генеральный прокурор и министр юстиции Уильям Барр представил американскому конгрессу.

В адресованном конгрессменам письме Барра говорится, что Мюллер не обнаружил, чтобы какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или сам Трамп сознательно вступал в сговор с Россией. Тем не менее Мюллер считает, что «хотя в этом докладе мы и не приходим к выводу, что президент совершил преступление, он также не снимает с него подозрений», а также обращает внимание на многочисленные предложения об оказании помощи кампании Трампа, прозвучавшие от связанных с Россией лиц.

«В докладе описаны усилия российской стороны с целью повлиять на выборы и перечислены совершенные в этой связи преступления», - говорится в послании Барра конгрессу.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что «это полное оправдание».

«Никакого сговора, никакого препятствования правосудию... Печально, что страна была вынуждена пройти через все это, что президент был вынужден пройти через это, еще даже до того, как он был избран», - сказал Трамп, в очередной раз назвав снятые с него подозрения смехотворными.

Между тем председатель нижней палаты, демократка Нэнси Пелоси и глава фракции демократов в сенате Чак Шумер выпустили совместное заявление, в котором говорится, что «мисьмо прокурора Барра поднимает не меньше вопросов, чем закрывает».

«То, что доклад спецпрокурора Мюллера не снимает с президента подозрений по такому серьезному обвинению, как попытка воспрепятствовать правосудию, показывает, насколько важно добиться скорейшей публикации полной версии доклада и документов, на которых он основан. Учитывая известную публике предвзятость господина Барра в отношении расследования спецпрокурора, он не является непредвзятым наблюдателем и не может делать объективные выводы о докладе», - отмечают Пелоси и Шумер.

Роберт Мюллер с мая 2017 года расследовал вмешательство России в президентские выборы США в 2016 году и возможный сговор команды Дональда Трампа с Кремлем. В частности, группа спецпрокурора расследовала связи между лицами из предвыборного штаба Трампа или его окружения с Россией. Сам Дональд Трамп всегда отрицал какие-либо обвинения в сговоре с Кремлем.