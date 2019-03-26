Виновные в ЧП на месторождении «Каламкас» будут найдены и возместят ущерб – Бозумбаев

Происшествие с горением скважины на месторождении «Каламкас» никак не отразится на годовой добыче нефти. Вместе с тем виновные в ЧП будут установлены и возместят весь ущерб, заявил во вторник в кулуарах правительства журналистам министр энергетики Канат Бозумбаев.

Отвечая на вопрос, как горение скважины, которое происходит на месторождении, скажется на объемах добычи нефти, Бозумбаев подчеркнул: «Никак». Он объяснил, что прорубили скважину «Горизонт» глубиной 435 м, и горит газоводяная смесь, которая выходит из нее.

«Это означает, что возможно, плохо зацементировали или плохо каротажные работы провели», - пояснил министр, подчеркнув, что «сейчас вопрос – самое главное, как это остановить».

«Сейчас мой первый заместитель на месте, он работает. Сегодня ключевые решения они будут принимать на месте в штабе, который там создан», - также отметил Бозумбаев.

Он также заверил, что пострадавших в результате горения скважины нет и «быть не может».

«Там же везде профессиональные нефтяники. Не надо из этого большую трагедию делать. Населенные пункты далеко, горение не такое уж большое. Такое бывает. Но по результатам мы полностью разберемся, виновных установим, и ущерб они возместят», - резюмировал глава Минэнерго.

Как сообщалось, 25 марта на месторождении «Каламкас» в Мангистауской области, где ранее был зафиксирован выброс газоводяной смеси, произошел пожар. Сегодня в «КаМунайГаз» сообщили, что локализовать его пока не удается из-за отсутствия подъездных к нему путей.