Машиностроение должно стать одним из драйверов индустриализации – Мамин

Автомобильная промышленность и в целом автомобилестроение должны стать одним из драйверов индустриализации в Казахстане, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин. По его мнению, большой потенциал имеется в нефтегазовой сфере и в производстве сельскохозяйственной техники.

«По итогам прошлого года обрабатывающая промышленность показала высокую динамику роста – 4,1%. Увеличены инвестиции на 1,1 трлн тенге, создано более 13 тыс. рабочих мест, поэтому необходимо обратить внимание на следующее», - озвучил цифры по государственной программе индустриально-инновационного развития Мамин.

Вместе с тем, подчеркнул он, одним из драйверов индустриализации должно стать машиностроение.

«Необходимо отметить большой потенциал для этого сектора в дальнейшем развитии с учетом роста потенциала крупных нефтегазовых проектов месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Необходимо обратить внимание на сельскохозяйственную технику. В целом автомобильная промышленность – в этом направлении необходимо принять все необходимые меры», - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, рассказал он, по росту металлургической промышленности на 4,7% также необходимо обеспечить устойчивый рост.

«Здесь важно, что «АрселорМиттал» вышел на положительные темпы роста. Необходимо уделить особое внимание вопросам экономики простых вещей. Мы определили приоритетные сектора обрабатывающей промышленности проекты. Поэтому должны быть конкретные результаты. Это дополнительный стимул как для импортозамещения, так и для обеспечения продуктивной занятости населения», - подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр напомнил, что с 2015 года в стране реализуется вторая пятилетка индустриализации и текущий год является завершающим. За это время доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП выросла с 10,1% до 11,6%, доля занятых в отрасли с 6,6% до 6,9%, а «по всем целевым индикаторам программы за отчетный период достигнуты положительные результаты».

«В текущем году мы должны обеспечить рост обрабатывающей промышленности не ниже уровня 104%. Для этого будут приняты меры по увеличению объемов производства и сохранению рабочих мест на предприятиях курируемых отраслей. Планируется ввести около 120 проектов на сумму 1,1 трлн тенге с созданием 20 тыс. постоянных рабочих мест», - подчеркнул министр.

А вот в машиностроении МИИР планирует увеличить производство автотранспортных средств с 32 тыс. до 60 тыс. единиц.

«В рамках промышленной кооперации для нас приоритетными являются рынки Евразийского союза. В текущем году мы начнем строительство завода по производству легковых автомобилей марки Нyundai, будет создано совместное предприятие с ПАО «КАМАЗ», а также для передачи технологий по производству компонентов сельхозтехники будет налажено сотрудничество с заводом «Кировец», - проинформировал Скляр.

Новый импульс обрабатывающему сектору, по его словам, должны придать выделенные по поручению Елбасы на программу льготного кредитования отраслей «экономики простых вещей» 600 млрд тенге, из которых 400 млрд тенге будут направлены на развитие производства промышленных товаров и отдельных видов услуг.

«Это позволит запустить производство порядка 250 промышленных товаров ежедневного пользования в отраслях легкой, мебельной и пищевой промышленности, а также в стройиндустрии», - считает министр.

А вот льготное финансирование бизнеса к 2025 году позволит создать порядка 16 тыс. постоянных рабочих мест, обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет на 1,1 трлн тенге, снизить долю импорта продукции «экономики простых вещей» с 59% до 37%.

Уже в текущем году, проинформировал он, будут модернизированы и расширены крупные проекты в легкой промышленности. Он также напомнил, что в декабре прошлого года постановлением правительства принята концепция третьей пятилетки индустриализации. В результате чего до конца текущего года на основе концепции будет разработана госпрограмма индустриализации.

«В рамках третьей пятилетки будет осуществлен переход от отраслевых приоритетов в пользу поддержки эффективных производителей во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Прямая поддержка будет предоставляться в обмен на встречные обязательства бизнеса по достижению конкретных показателей. Будут усовершенствованы действующие и выработаны новые инструменты, направленные на модернизацию и технологическое предприятий. В целом индустриальная политика сохранит преемственность и будет сфокусирована на стимулировании конкурентоспособности обрабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем рынках», - заверил глава МИИР, отметив, что каждая отрасль обрабатывающей промышленности имеет большой потенциал для производства конкурентоспособной продукции. И одним из драйверов машиностроения может стать производство оборудования и машин для нефтегазовой отрасли.