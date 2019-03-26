Нацбанк может ужесточить контроль за небанковскими кредитными организациями

В Национальном банке планируют расширить периметр регулирования небанковских кредитных организаций, так как они предоставляют займы по повышенным ставкам, соответственно, существуют риски в отношении граждан и субъектов малого бизнеса. Об этом во вторник на брифинге в правительстве заявил заместитель председателя регулятора Жанат Курманов.

«Действительно, со стороны потребительского кредитования мы наблюдаем определенные риски в отношении граждан и субъектов малого бизнеса. Эти риски проявляются в том, что происходит предоставление населению займов по повышенным процентным ставкам. Кроме того, данные субъекты – нерегулируемые кредитные организации, не предоставляют соответствующую информацию в кредитное бюро, поэтому эта информация для нас как регулятора практически не видна», - рассказал Курманов.

С этой точки зрения, по его словам, в Нацбанке анализируют международный опыт и планируют внести ряд предложений по расширению периметра регулирования небанковских кредитных организаций.

«Понятно, что здесь подходы будут разниться по разным кредитным организациям, в зависимости от того, какие риски для экономики Казахстана и их клиентов они предоставляют. В этом отношении предложения будут подготовлены, обсуждены с правительством и затем мы их будем обсуждать, в том числе с участниками рынка», - отметил заместитель председателя, подчеркнув, что «если потребуется расширение функций Нацбанка в отношении нерегулируемых кредитных организаций, то соответствующие предложения будут подготовлены».

Что же касается риск-ориентированного надзора, то, напомнил Курманов, закон был принят в июле прошлого года, а его реализация начнется в этом.

«Многие вопросы риск-ориентированного надзора нацелены на банковский сектор и по банковскому сектору, конечно, очень чувствительно, каким образом банки решают свои вопросы по качеству активов, качеству портфеля займов. Для этого мы и планируем с учетом международного опыта осуществить оценку качества кредитного портфеля банков и соответствующие выводы затем для себя сделаем. По результатам этого мы будем, в том числе, применять и соответствующий риск-ориентированный надзор, который основывается на том, что чем больше риск у кредитной организации, тем больше надзорного внимания со стороны регулятора. Этот принцип для нас будет сохранен», - рассказал зампред регулятора.

В Нацбанке хотят, чтобы оценка качества активов была независимой, и считают, что если эта работа будет проведена методологически правильно, то «это принесет больше прозрачности в банковском секторе», и здесь будут понимать проблемы, которые банковский сектор ожидают впереди.

«Мы планируем соответствующую подготовительную работу провести в этом году, работу с банковским сектором и приступить к реализации. Если все будет нормально, то приступим (к оценке – V) уже в этом году», - заключил Курманов.