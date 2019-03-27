Темиртауские прокуроры проверили соблюдение меткомбинатом экологического законодательства
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«АрселорМиттал Темиртау» за загрязнение окружающей среды оштрафовано на 21 млн тенге
Фото Бориса Копылова

Прокуратура города Темиртау выявила многочисленные нарушения экологического законодательства в деятельности АО «АрселорМиттал Темиртау», сообщила пресс-служба прокуратуры Карагандинской области.

«В их числе сверхнормативные выбросы от источников загрязнения атмосферного воздуха, несоблюдение экологических требований при сбросе хозяйственно-бытовых сточных вод и обращении с отходами, а также условий природопользования и эксплуатации технологических линий котельных», - пояснили в прокуратуре.

Сообщается, что в адрес комитета экологического регулирования и контроля министерства энергетики внесен акт надзора, по результатам рассмотрения которого АМТ привлечено к ответственности по статьям 326, 328, 331, 332, 344 Кодекса РК об административных правонарушений с наложением штрафов на общую сумму более 21 млн тенге.

«Одновременно решением суда по иску департамента экологии области предприятием возмещен ущерб государству в размере 1,4 млрд тенге», - добавили в прокуратуре.

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