«АрселорМиттал Темиртау» за загрязнение окружающей среды оштрафовано на 21 млн тенге

«В их числе сверхнормативные выбросы от источников загрязнения атмосферного воздуха, несоблюдение экологических требований при сбросе хозяйственно-бытовых сточных вод и обращении с отходами, а также условий природопользования и эксплуатации технологических линий котельных», - пояснили в прокуратуре.

Сообщается, что в адрес комитета экологического регулирования и контроля министерства энергетики внесен акт надзора, по результатам рассмотрения которого АМТ привлечено к ответственности по статьям 326, 328, 331, 332, 344 Кодекса РК об административных правонарушений с наложением штрафов на общую сумму более 21 млн тенге.

«Одновременно решением суда по иску департамента экологии области предприятием возмещен ущерб государству в размере 1,4 млрд тенге», - добавили в прокуратуре.