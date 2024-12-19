Три международных финансовых института готовы профинансировать «зеленые» проекты Алматы

Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатский банк развития (АБР) выразили готовность профинансировать «зеленые» проекты Алматы. При этом IFC совместно с другими потенциальными инвесторами готова участвовать в покупке «зеленых» облигаций акимата на сумму до 100 млрд тенге. Об этом управление финансов города сообщило в ответе на запрос «Власти».

Выпуск «зеленых» облигации будет через биржу Международного финансового центра «Астана» в 2025 году после завершения оценки проектов инвесторами. При этом министерство национальной экономики установило для Алматы лимит заимствования на 2025 год на уровне 1 трлн 183 млрд тенге.

Как отметили в управлении финансов, выпуск «зеленых» облигаций проводится для привлечения инвестиций на проекты, направленные на улучшение экологической ситуации. Таким образом, на эти деньги планируется построить LRT, BRT, модернизировать 10 тяговых подстанций для троллейбусов и приобрести 100 электробусов.

«До фактического получения займа по "зеленым" облигациям в утвержденном бюджете на 2025 год предусмотрены средства в сумме 38,7 млрд тенге на приобретение 200 электроавтобусов и начало строительства коридора БРТ по проспекту Райымбек батыра (1-й участок от проспекта Сейфуллина до улицы Пушкина)», - говорится в ответе на запрос.

При этом до этого акимат сообщал, что на «зеленые» облигации продолжат строительство линии BRT по улице Желтоксан.

По данным управления финансов, это будет первым опытом выпуска «зеленых» облигаций для реализации экологических проектов в Алматы.

Город является единственным в Казахстане, которому с 2023 года предоставлено право внешнего заимствования в национальной валюте для финансирования «зеленых» проектов.