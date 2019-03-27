Ускорить выдачу арендного жилья социально уязвимым гражданам поручил акимам Токаев

В Акорде на совещании с акимами столицы, Алматы, Шымкента и областей Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить выдачу арендного жилья социально уязвимым казахстанцам.

Как сообщил пресс-секретарь президента Берик Курмангали в Facebook, в ходе совещания Токаев поручил продолжить заложенный Елбасы курс на социально справедливое государство.

«В частности, президент поручил акимам ускорить выделение более 40 тысяч арендных квартир для социально уязвимых граждан и начать данный процесс уже с мая текущего года. Кроме того, К.Токаев отметил важность оперативного решения системных вопросов инфраструктурного характера, непосредственно влияющих на качество жизни населения», - написал пресс-секретарь.

Между тем на сайте Акорды приводится полный текст выступления Токаева. Так, он заявил, что курс на социально справедливое государство будет продолжен за счет комплексной реализации программ «Нурлы жол», Пяти социальных инициатив и поручений, данных Елбасы на открытии Года молодежи и 18-ом съезде партии Nur Otan.

«Считаю, что необходимо ускориться и по другим направлениям социальной поддержки», - добавил он.

В частности, он напомнил, что уже поручил на месяц раньше повысить зарплату низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы, отметив, что «данная мера повлияет на жизнь более миллиона служащих». Теперь необходимо ускориться и с выделением квартир социально уязвимым гражданам.

Вместе с тем Токаев считает, что также необходимо обратить внимание на системные вопросы инфраструктурного характера, непосредственно влияющие на качество жизни населения.

«Это проблемы в сфере ЖКХ: тепло- и водоснабжение, водоотведение, дороги, вопросы газификация, экологии и безопасности. На решение этих проблем направлены проекты «Құтты мекен» и «Ауыл – Ел бесігі». На их реализацию предусмотрено более триллиона тенге в следующие три года. Правительству и акимам необходимо обеспечить оперативное доведение бюджетных средств до реальной экономики», - перечислил Токаев.

При этом он поручил «проконтролировать максимальное вовлечение отечественных производителей в данные проекты». По его мнению, «это позволит решить не только социальные вопросы, но и простимулировать экономику регионов».

«Кроме того, регионам нужно активнее участвовать в реализации социальной политики государства», - добавил Токаев.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявлял, что распределение квартир для многодетных семей планируется начать с 1 мая.