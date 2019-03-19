Распределение квартир для многодетных начнется с 1 мая – Мамин

Распределение квартир для многодетных семей планируется начать с 1 мая текущего года. Об этом во вторник в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Аскар Мамин.

«В этом году мы должны ввести 13 млн квадратных метров жилья. Акимам нужно ускорить темп работы по выделению земельных участков, подведению инфраструктуры», - поручил Мамин.

При этом он напомнил, что в соответствии с поручением президента необходимо соблюдать единый архитектурный облик в жилищном строительстве.

«Данное поручение исполняется только в Актюбинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях. В остальных регионах только начинается», - подчеркнул премьер-министр.

В рамках изменений в госпрограмму «Нурлы жер» по поручению главы государства жильем будут обеспечены порядка 6 тыс. многодетных семей в течение пяти лет.

«С 1 мая мы преступит к распределению квартир», - сообщил глава кабинета министров.