Токаев поручил пересмотреть подходы к формированию бюджета

В ходе совещания в Акорде глава государства Касым-Жомарт Токаев, заслушав отчеты членов правительства по социально-экономическому развитию страны, поручил пересмотреть подходы к формированию бюджета, сообщил пресс-секретарь президента Берик Курмангали.

По его информации, во время обсуждения Токаев подчеркнул, что действующий бюджет несбалансирован и требует переформатирования.

«В первую очередь, растет социальная составляющая. Источники пополнения не генерируется. Второе – это «непроизводительные расходы» бюджета. Очень много ненужных трат. Мы должны кардинально изменить отношение к бюджету. Не в этом году, но в следующем обязательно», - заявил Токаев.

Между тем позже Акорда опубликовала полный текст выступления Токаева. Так, по его словам, сегодня акиматы оказывают более 10 видов социальной помощи, среди них выплата пособий, жилищная помощь, льготы на проезд, бесплатное питание и другое. Однако в целом в регионах на меры социальной поддержки выделяется менее 5,3% средств, львиная доля социальных выплат производится с республиканского уровня, заявил Токаев.

«Акимам необходимо проводить более активную социальную политику за счет средств местного бюджета, прекратив финансирование ненужных дорогостоящих приобретений, имиджевых мероприятий и тому подобного. Вместе с тем необходимо четко понимать, что решить проблемы реальных доходов населения исключительно за счет бюджетных расходов невозможно. Лучшая социальная защита для наших граждан – это возможность вести собственный бизнес или получать достойную заработную плату за квалифицированный труд», - считает он.

Вместе с тем он отметил в целом стабильную социально-экономическую ситуацию в стране и поступательную реализацию государственных программ. Однако, по его словам, нужно активизировать работу по ряду направлений.

«Благодаря мудрой политике первого президента – Елбасы в самые тяжелые времена мы успешно выходили победителями, обеспечивали положительные темпы экономического роста и увеличение благосостояния населения. Сейчас необходимо сохранить эту динамику, усовершенствовать подходы к работе и обеспечить качественное выполнение поставленных задач. Главная цель – повысить благосостояние наших граждан и их уверенность в будущем», - сказал он.

Ранее, во время рабочей поездки в Туркестан, он поручил сократить траты бюджета на имиджевые мероприятия, заявив, что бюджет будет направлен исключительно на развитие и безопасность государства, на решение нужд простых людей.