Токаев поручил правительству сократить траты бюджета на имиджевые мероприятия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Туркестан провел встречу с общественностью города, на которой озвучил, над чем в первую очередь будет продолжена работа. Глава государства отметил, что его основными принципами в должности президента будут преемственность, справедливость и движение вперед.

«Решение Елбасы, принятое 19 марта текущего года, было продиктовано истинной заботой о будущем нашего государства. Я благодарен всему нашему народу за поддержку Елбасы и меня в этот непростой период», - сказал Токаев.

Он отметил, что в числе первоочередных вопросов, которые беспокоят казахстанцев, - дефицит справедливости, а «справедливость в обществе, в первую очередь, зависит от исполнительной власти».

«Задачей правительства, министров, акимов всех уровней, полиции, прокуратуры, судов является защита прав граждан. Это их конституционная обязанность, и в тоже время, гражданский долг», - сказал Токаев.

Он также заявил об усилении борьбы с коррупцией и персональной ответственности тех руководителей центральных и местных органов, в отношении которых будут поступать обоснованные и справедливые жалобы, и указал на необходимость тесной работы госслужащих с гражданами, подвергнув критике действующие механизмы отчетных встреч руководителей перед населением.

Токаев также подчеркнул, что необходимо «создать условия для трудоустройства и профессионального роста наших граждан, прежде всего, молодежи».

«Мы должны работать над тем, чтобы потенциал тех, кто работает за границей, мог быть использован в нашей стране. Тогда мы станем еще сильнее. В то же время нельзя поощрять социальное иждивенчество среди тех, кто не стремится найти работу. Государство будет поддерживать социально-уязвимых. Все остальные должны работать», - сказал он.

Вместе с тем глава государства поручил правительству осуществить переформатирование бюджета исключительно на цели развития и безопасности государства, сократив при этом траты на имиджевые мероприятия.

«Главный фокус государственных расходов – это решение нужд простых людей. Вода, жилье, рабочие места, условия и инфраструктура для жизни наших граждан – все это беспокоит население страны. И эти вопросы мы будем решать. Работу министров и акимов я буду оценивать по результатам решения конкретных проблем» - заявил Токаев.

Кроме того, президент Казахстана подчеркнул важность дальнейшей реализации направлений программы Елбасы «Рухани Жаңғыру» и статьи «Семь граней Великой степи», а также особое внимание уделил вопросам хода проведения Года молодежи в Казахстане.

«Мы должны расширять возможности для молодых людей: создавать свой бизнес, получать образование, устраиваться на работу, зарабатывать. Социальные лифты для улучшения своей жизни, построения карьеры должны работать по-настоящему. Мы подготовим специальную кадровую программу, чтобы обеспечить возможности роста на государственной службе для молодых и талантливых людей нашей страны. Будущее принадлежит молодым», - сказал Токаев.

Между тем он отметил символичность своей первой поездки как президента страны в город Туркестан, являющийся центром казахской культуры, истории и духовности.

«Туркестан - это золотая колыбель нашего государства. Неслучайно Елбасы принял решение дать ему особый статус. Возрождение и обновление древнего Туркестана подтверждает правильность и верность нашего курса», - сказал он.

До встречи с общественностью Токаев посетил мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави. Он ознакомился с археологическими и архитектурными памятниками государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет-Султан», с ходом реставрационных работ на культурных объектах, а также с ходом работ по благоустройству территории музея-заповедника. Кроме того, президент Казахстана заслушал отчет о ходе строительства административных зданий акимата области, управлений, департаментов, Конгресс холла, Медиа центра, центра «Ұлы дала елі», Дворца школьников, колледжа туризма, площади «Астана», музыкального фонтана, центра обслуживания населения и других объектов социально-культурного назначения.

После глава государства посетил молодежный ресурсный центр в Туркестане, где оказывают поддержку творческим инициативам, предпринимательской деятельности, координации занятности и обеспечения жильем, юридическую помощь молодежи, а также микрорайон «Отырар» и ознакомился с ходом строительства 26 жилых домов по программе «Нұрлы жер». В рамках программы до конца 2019 года планируется ввод в эксплуатацию 1560 квартир общей площадью 96200 кв. м.