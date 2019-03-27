Обучать чиновников разговаривать с населением простым языком предложил Токаев

Исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Акорде предложил обучать чиновников разговаривать с населением простым языком, сообщается на сайте главы государства.

«Для нас очень важным является знать и своевременно реагировать на социальное самочувствие простых людей. Держать руку на пульсе. Это всегда является нашим приоритетом и особенно в предэлекторальный период. Акимам необходимо оперативно реагировать на запросы населения и проводить разъяснительную работу. Важно активно работать в социальных сетях: создавать группы в мессенджерах, доступно разъяснять проводимую политику, модерировать и управлять ситуацией», - сказал Токаев.

Он отметил, что обратная связь с населением налажена не везде, из 17 акиматов всего у 4-х есть контактные колл-центры, а мобильный народный контроль – в 7 регионах.

«Выстраивание конструктивного диалога на встречах с населением показало, что многие проблемные вопросы могут быть решены акиматами на должном уровне. Это повышает доверие граждан к институтам власти. Акимы регионов должны не только на отчетных встречах, но и на постоянной основе встречаться с людьми и объезжать все населенные пункты. На современном этапе развития общества умение четко и доступно донести суть проводимых реформ и реализуемой госполитики становится неотъемлемым требованием к каждому руководителю», - сказал он.

По его словам, «иногда даже самый грамотный специалист не может разговаривать на простом и доступном языке».

«Поэтому необходимо на базе Академии госуправления внедрить соответствующие курсы и направлять на них всех чиновников, которые активно взаимодействуют с населением», - считает Токаев.

Он также поручил акимам перейти на новый формат взаимодействия с населением, обеспечив максимальный охват, открытость и оперативность реагирования.

«Крайне важен личный контакт руководства регионов с гражданами. Это касается акимов всех уровней, от сельского до областного акима», - подчеркнул он.