Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана в связи с прогнозом сильных осадков и усилением ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

Так, в связи с прогнозом сильных осадков 28-30 марта в предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей, 30 марта в Алматинской области и прилегающих к Алматы территориях ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Кроме того, 28-29 марта ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды в связи с прогнозом сильных осадков ожидаются в Актюбинской области.

Между тем 28 марта в Кызылординской области сохраняется ветер ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, в Кызылорде днем 15-20 м/с, в Костанайской области ожидается местами туман, ветер 15-20 м/с. В Костанае днем ветер 15-20 м/с.

28-29 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. 28 марта ветер днем местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с, 29 марта ночью на большей части 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с, днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске 28 марта ожидается туман, 29 марта гололед и ветер 15-20 м/с.