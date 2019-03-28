Уголовное дело возбуждено по факту крушения вертолета Ми-8 в Кызылординской области, оно находится на контроле у генерального прокурора, сообщил в четверг заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин.

«Главная военная прокуратура на сегодняшний день надзирает за возбужденным уголовным делом, проводятся различные экспертизы, все необходимые следственные действия - все это находятся на контроле у генерального прокурора Казахстана», - сказал Лукин журналистам.

Он сообщил, что расследование начато по статье «Нарушение правил полетов».

Вертолет Ми-8 министерства обороны Казахстана потерпел крушение в Жалагашском районе Кызылординской области вчера около 17:30. На борту находились 13 человек, все они погибли. В Минобороны сообщали, что вертолет следовал в составе звена из 4-х боевых вертолетов из Актау в Шымкент в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе». Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование происшествия.