1,3 км газопровода «Сарыарка» уже готово, заявили в Минэнерго

В Казахстане продолжается работа по строительству газопровода «Сарыарка» и 1300 метров трубопровода уже сварено, сообщил в четверг в ходе круглого стола в мажилисе, посвященного обеспечению энергетической безопасности страны вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

«В августе 2018 года правительством была одобрена схема и условия финансирования проекта на общую сумму 267,3 млрд тенге. В ноябре 2018 года между проектной компанией АО «АстанаГаз КМГ» и генеральным подрядчиком АО «КазСтройСервис» был подписан договор о строительстве газопровода. В настоящее время уже проведена мобилизация техники оборудования, персонала подрядчика, начаты сварочные работы, порядка 1300 метров уже трубопровода сварено. В ходе строительства газопровода мы максимально стараемся задействовать отечественных производителей, поставщиков, серверных подрядчиков», - сообщил Мирзагалиев.

По его словам, акиматами столицы Казахстана, Акмолинской и Карагандинской областей ведутся работы по подготовке газораспределительных сетей, приемке газа с магистрального газопровода.

«В целом реализация проекта позволит поэтапно обеспечить газом 171 населенный пункт вдоль трассы первого этапа магистрального газопровода. В период строительства будет создано порядка 1700 рабочих, а в период эксплуатации – порядка 200 рабочих мест. Это я говорю только про магистральную часть», - проинформировал вице-министр.

Все это, по его мнению, позволит улучшить экологическое состояние столицы и других населенных пунктов вдоль трассы магистрального газопровода. По предварительным оценкам, к 2030 году уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ уменьшится на 60-70 тыс. тонн.