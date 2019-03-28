Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями семьям погибших при крушении военного вертолета, сообщает Акорда.

Отмечается, что Назарбаев с глубокой скорбью воспринял печальную весть об авиакатастрофе.

«Военнослужащие Казахстана всегда верны присяге, преданно и беззаветно служат Родине. Безвременная кончина молодых людей болью отозвалось в моем сердце. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших», - говорится в телеграмме.

Ранее соболезнования выразил действующий президент Касым-Жомарт Токаев.