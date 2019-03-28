Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих

Первый президент отметил, что военнослужащие Казахстана всегда преданно служат Родине
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями семьям погибших при крушении военного вертолета, сообщает Акорда.
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