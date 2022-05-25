Накануне в начальной школе города Ювалде, штата Техас, один из старшеклассников убил 21 человека
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту США Джо Байдену в связи с гибелью школьников в Техасе
Фото с сайта 24.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту США Джо Байдену в связи с гибелью школьников и взрослых в результате стрельбы в начальной школе штата Техас, сообщает пресс-служба Акорды.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, потерявшим своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Присоединяюсь к техасцам и всем вашим соотечественникам в скорби по жертвам этого чудовищного преступления», − говорится в телеграмме.

Накануне 18-летний старшеклассник открыл стрельбу в начальной школе города Ювалде, штат Техас. В результате погиб 21 человек, среди которых 19 детей и два учителя. Перед приходом в школу молодой человек выстрелил в свою бабушку. Она выжила, но находится в критическом состоянии.

Нападавший при попытке задержания был застрелен полицейскими. Мотивы стрелка неизвестны. Как пишет CNN, перед тем, как совершить преступление, он отправлял знакомым фото своего оружия и публиковал их в инстаграме.

По данным правозащитников, с начала 2022 года в США произошли уже около 200 массовых убийств с использованием огнестрельного оружия.

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