Виновные в трагедии в Алматы будут наказаны – Токаев

Он выразил соболезнования родным погибших
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших при пожаре в хостеле в Алматы, сообщила пресс-служба главы государства.
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