Он выразил соболезнования родным погибших
Виновные в трагедии в Алматы будут наказаны – Токаев
фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших при пожаре в хостеле в Алматы, сообщила пресс-служба главы государства.

«Виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Правительству и акимату поручено оказать помощь семьям пострадавших», - пообещал Токаев.

Напомним, что в пожаре, который произошел сегодня рано утром в Almaty Hostel, погибли девять казахстанцев, двое граждан России и двое граждан Узбекистана. Причины пожара устанавливаются. Создана правительственная комиссия, возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что хостел работал незаконно.

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