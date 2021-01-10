Токаев выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с крушением самолета

Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с крушением самолета Sriwijaya Air, сообщает Акорда.

«Разделяю тяжелую боль семей, потерявших своих близких в этой ужасной катастрофе. Пусть Всевышний благословит и утешит их в это время скорби и благословит души жертв своей любовью и милосердием», - говорится в телеграмме.

Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air вылетел в субботу из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), но примерно через четыре минуты после вылета упал в Яванское море. На его борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа.