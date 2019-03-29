Рассматривается вопрос о ликвидации горевшей скважины на месторождении Каламкас

«В настоящее время на объекте работает специальная комиссия, которая решит вопрос о ликвидации скважины 8237. Ведется комплекс мероприятий восстановительных работ. Специалистами исследуются образования техногенных залежей газа, изучается давление межтрубного пространства в близлезжащих скважинах, контролируется газосодержание в воздух, то есть ведется всесторонний анализ для предотвращения подобных ситуаций в будущем», - говорится в сообщении КМГ.

Отмечается, что по результатам анализа будет разработан план корректирующих мероприятий по обеспечению качества и безопасной проводки находящихся в бурении скважин, который будет внедрен при проектировании скважин центральной части месторождения.

Как отметил на брифинге в СЦК Мангистауской области заместитель председателя правления по производству АО НК «КазМунайГаз» Жакып Марабаев, происшедшее возгорание – характерное явление в условиях разработки месторождения.

«Разумеется, мы всегда должны быть готовы к этим рискам – для этого при строительстве скважин на сводовой части месторождения Каламкас разрабатывается индивидуальный проект и разработаны специальные регламенты по оперативному и качественному реагированию на подобные угрозы. Хотел бы подчеркнуть, что для подобной работы требуются специалисты-нефтяники самой высокой квалификации, с хорошим знанием производства и большим опытом. Хотел бы поблагодарить всех коллег, которые трудились над ликвидацией пожара на скважине 8237, успокоить членов их семей – опасности на данный момент больше нет», - цитирует Марабаева пресс-служба КМГ.

Напомним, 13 марта в процессе строительства скважины на осложненном участке месторождения Каламкас АО «Мангистаумунайгаз» произошло газоводопроявление техногенного характера. С 13 по 24 марта специалистами проводились работы по промывке скважины с утяжеленным буровым раствором и ремонтно-изоляционные работы для устранения грифонов. Несмотря на предпринятые усилия, 25 марта произошло возгорание очага выброса газоводяной смеси. В ликвидации ЧП было задействовано более 80 специалистов и 25 единиц различной техники. 28 марта очаг возгорания грифона возле скважины №8237 был локализован. На данный момент водогазопроявление прекратилось, возникшие грифоны закрылись. Жертв и пострадавших нет. Материальный ущерб, по предварительным данным КМГ, незначительный.