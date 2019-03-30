В Минэнерго рассказали о состоянии окружающей среды на месторождении Каламкас

В министерстве энергетики рассказали о результатах исследования проб атмосферного воздуха, почвы и попутной воды вокруг скважины № 8237 месторождения Каламкас на границе санитарно-защитной зоны и в Каспийском море. В пробах воды выявлено высокое содержание соли сульфатов, хлоридов, азотной группы и нефтепродуктов, сообщила пресс-служба ведомства.

Замеры были произведены передвижной лабораторией департамента экологии по Мангистауской области и областным филиалом РГП «Казгидромет».

«По результатам лабораторного анализа атмосферного воздуха на месте аварии в районе скважины № 8237 установлены концентрации по следующим веществам: оксид углерода- 5 ПДК, сажа-5 ПДК, метан-50 ПДК, что обусловлено выделением газа в результате аварии и его возгоранием», - говорится в сообщении.

Также были проведены замеры на границе санитарно-защитной зоны месторождения (1 км). По данным лабораторного анализа, высоких концентраций и превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено, сообщили в Минэнерго.

Вместе с тем в пробах попутной воды на месте аварии выявлено высокое содержание соли сульфатов, хлоридов, азотной группы и нефтепродуктов.

«Как указывалось ранее, сброс нефти на рельеф местности отсутствует, расстояние до защитной дамбы Каспийского моря от скважины № 8237 составляет 4,5 км, попадание попутной воды в море исключено. По результатам мониторинга качества морских вод Каспийского моря за март 2019 года в районе полуострова Бузачи превышений ПДК загрязняющих веществ не обнаружены. Анализ проб морской воды проводился по 29 показателям, включая главные ионы, биогенные, органические вещества и тяжелые металлы», - добавили в ведомстве.

В настоящее время устанавливается размер причиненного ущерба окружающей среде, по итогам проверки к подрядчику ТОО «Инженерная буровая компания «СиБу» будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Между тем ранее в РГП «Казгидромет» заявляли, что загрязнения воздуха и воды на месторождении Каламкас не выявлено. Внеплановый отбор проб был произведен 26 марта, через сутки после возгорания.