«Казгидромет» не выявил загрязнения воздуха и воды на месторождении Каламкас

В связи с чрезвычайной ситуацией на месторождении Каламкас 26 марта РГП «Казгидромет» провел внеплановый отбор проб атмосферного воздуха и почвы на границе санитарно-защитной зоны месторождения, а также воды из Каспийского моря.

«Пробы атмосферного воздуха были отобраны на границе санитарно-защитной зоны (1 км от места возгорания) на 4 точках по следующим показателям: оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, взвешенные частицы РМ-10, суммарные углеводороды, сероводород, оксид углерода. В отобранных пробах воздуха превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не было зафиксировано», - говорится в сообщении на сайте РГП.

Кроме того, были отобраны пробы воды Каспийского моря на 10 точках в районах месторождений Каламкас, Каражанбас, Арман, акватория дамбы побережья АО «Мангистаумунайгаз», Западного Бузачи и в районе возгорания месторождения Каламкас.

«Анализ проб морской воды проводился по 29 показателям, включая главные ионы, биогенные, органические вещества и тяжелые металлы. Результаты анализа показали отсутствие превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в морской воде», - отметили в «Казгидромете».

Ранее вице-министр энергетики Сабит Нурлыбай сообщал, что ЧП на месторождении Каламкас в Мангистауской области не нанесло существенного ущерба окружающей среде.

Напомним, пожар на месторождении начался около 5 утра 25 марта. До этого 13 марта на месторождении произошел выброс газоводяной смеси. Сегодня, 28 марта, Минэнерго сообщило о ликвидации возгорания на месторождении.