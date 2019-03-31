Впервые в истории страны президентом будет женщина
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Президентом Словакии стала экоактивистка Зузана Чапутова
Фото AP

Второй тур президентских выборов в Словакии выиграла адвокат и местный общественный деятель Зузана Чапутова, пишет РБК.

Согласно предварительным результатам голосования, за Чапутову проголосовали 58,27% избирателей. Ее основной соперник, замглавы Еврокомисии Марош Шефчович набирает 41,73%. Таким образом, впервые в истории Словакии во главе государства будет стоять женщина. В должность Чапутова вступит 15 июня и станет пятым словацким президентом.

Чапутова лидировала и по результатам голосования в первом туре выборов – тогда адвокат набрала 40,54% голосов избирателей, за Шефчовича проголосовали 18,66% граждан.

Известность Чапутовой в Словакии принесло ее участие в закрытии незаконной свалки в винодельческом регионе республики. Построить там полигон планировал бизнесмен, которого заподозрили в причастности к убийству в прошлом году журналиста Яна Куцяка. В своей адвокатской практике Чапутова занималась вопросами борьбы с коррупцией.

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