Токаев подписал указ о праздновании 175-летия Абая Кунанбаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, сообщила Акорда. Юбилейные мероприятия пройдут в следующем году.

Документом поручено правительству создать до 1 июля государственную комиссию по подготовке и проведению 175-летнего юбилея со дня рождения поэта, а до 1 октября – утвердить общереспубликанский план по подготовке и проведению юбилея Абая. При этом Токаев поручил «проработать вопрос по организации празднования 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ)».

Кроме этого, правительству поручено «принять необходимые меры по комплексной модернизации государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі», провести в 2020 году в столице международную научно-практическую конференцию, посвященную 175-летнему юбилею Абая, а также «принять необходимые меры по осуществлению качественного перевода, изданию и международному продвижению трудов Абая Кунанбайулы на основных иностранных языках, имеющих широкое распространение».

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента.

Указ вводится в действие со дня его подписания – 30 мая.

Ранее, в ходе рабочей поездки в Семей, Токаев поручал правительству начать подготовку к празднованию 175-летия со дня рождения великого казахского поэта. Он считает, что место рождения Абая должно стать центром притяжения туристов со всего мира.