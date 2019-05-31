Британские власти подвергают Ассанжа психологическим пыткам, заявили в ООН

Британские власти длительное время подвергают основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам. Об этом, как сообщает РИА Новости , заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер.

«У Ассанжа можно наблюдать все симптомы длительного страдания от психологической пытки, включая стресс, хроническую тревожность и ярко выраженную психологическую травму. Исчерпывающие свидетельства видны невооруженным глазом. Ассанжа на протяжении нескольких лет сознательно подвергали жестоким, бесчеловечным и унижающим формам обращения, накапливающийся эффект которых может быть приравнен к психологической пытке», - сказал Мельцер, посетивший Ассанжа в тюрьме.

Ранее сообщалось, что основателя Wikileaks в связи с состоянием здоровья перевели в медицинское отделение тюрьмы Белмарш.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.