Назарбаев обдумывал решение об отставке на протяжении трех лет
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Токаев заявил, что Назарбаев рассматривал и другие кандидатуры на пост президента Казахстана
Фото Акорды

Алия Иксанова, Vласть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что Нурсултан Назарбаев рассматривал и другие кандидатуры на пост президента республики.

«Нурсултан Абишевич сам сказал на съезде партии (Nur Otan – V), что данный вопрос обсуждался на протяжении определенного периода времени. Я сейчас могу раскрыть некую тайну, сказав, что этот вопрос обсуждался на протяжении последних трех лет. Нурсултан Абишевич не скрывал, что рассматривал и другие кандидатуры, но так получилось, что именно мне 19 марта выпала судьба возглавить Казахстан», - сказал Токаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что Назарбаев «пошел как всегда непроторенным путем».

«Несмотря на разного рода прогнозы, досужие вымыслы, что, дескать, он собрался сидеть на посту президента чуть ли не вечность, он совершенно по-другому поступил. Я думаю, что международное сообщество по достоинству оценило его решение», - сказал Токаев.

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