В Алматы пройдет Уикенд Европейского кино

С 14 по 16 июня в кинотеатре «Арман» покажут шесть картин из Австрии, Германии, Латвии, Литвы, Франции и Швейцарии. Среди них – «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер, получивший в прошлом году приз за лучший сценарий в Каннах.

В программе Уикенда Европейского кино есть и исторический фильм о Великой французской революции, современная драма о полицейском; волшебная история итальянского юноши, и меняющаяся страна глазами четырех латвийских девочек.

Откроется Уикенд 14 июня исторической картиной «Один король – одна Франция» Пьера Шоллера. События революции, уничтожившей многовековой уклад монархической Франции, здесь показаны через судьбу влюбленной пары. В фильме снялись французские актеры Луи Гаррель и Гаспар Ульель.

Закроет программу австрийская драма «Копы» Стефана А. Лукича. Мрачное кино об обратной стороне жизни полицейского из особого отряда на деле оказывается психологической драмой о внутреннем надломе и осуждении.

Билеты в продаже в кассах кинотеатра «Арман».