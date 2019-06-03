В конце мая в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами из Южной Кореи
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Токаев выразил соболезнования президенту Южной Кореи
фото жанары каримовой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину в связи с трагедией, которая произошла в Будапеште, сообщает Акорда.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, семьям погибших в результате катастрофы прогулочного катера на реке Дунай и всему дружественному народу Республики Корея глубокие соболезнования, разделяю Вашу скорбь», - говорится в телеграмме.

Токаев пожелал родным и близким погибших стойкости, пострадавшим – скорейшего выздоровления.

29 мая на Дунае в центре Будапешта круизное судно столкнулось с прогулочным катером, на котором находились 33 туриста из Южной Кореи и 2 члена экипажа. В результате ЧП погибли 7 человек, 21 считается пропавшим без вести.

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