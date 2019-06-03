Токаев выразил соболезнования президенту Южной Кореи

В конце мая в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами из Южной Кореи
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину в связи с трагедией, которая произошла в Будапеште, сообщает Акорда.
Еще по теме:
- На выборы президента Казахстана аккредитованы более 1 тыс. международных наблюдателей
- Токаев не сомневается в своей в победе на выборах президента Казахстана
- Токаев заявил, что Назарбаев рассматривал и другие кандидатуры на пост президента Казахстана
- Жамбылская область сильно зависит от республиканского бюджета – Токаев
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые