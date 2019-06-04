Казахстан в июле планирует начать экспорт бензина

Казахстан в следующем месяце может начать экспорт бензина в Кыргызстан, сообщил во вторник первый вице-министр энергетики республики Махамбет Досмухамбетов.

«Я думаю, в следующем месяце должны начать (экспорт бензина – V), первое – в Кыргызстан», - сказал Досмухамбетов журналистам в кулуарах правительства.

В марте Казахстан ратифицировал протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года. Ратификация межведомственного протокола позволит Казахстану начать экспорт бензина в третьи страны.