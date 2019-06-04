Казахстан в июле планирует начать экспорт бензина

По данным Минэнерго, поставки планируются в Кыргызстан
Алия Иксанова, Vласть
Казахстан в следующем месяце может начать экспорт бензина в Кыргызстан, сообщил во вторник первый вице-министр энергетики республики Махамбет Досмухамбетов.
Еще по теме:
- Казахстан ввел временный запрет на вывоз дизтоплива автотранспортом
- Казахстан ратифицировал протокол к соглашению с РФ в области поставок нефти
- Мажилис одобрил протокол к соглашению с РФ, позволяющий Казахстану экспортировать бензин
- МИД будет выстраивать тактику по снятию барьеров для казахстанских товаров за рубежом – Атамкулов
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые