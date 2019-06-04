В решение экологической проблемы Атырау должны быть вовлечены все – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в Атырауской области, на встрече с общественностью региона поднял проблемные вопросы экологии области, сообщила Акорда в Twitter.

«Осетровых рыб в Каспийском море с каждым годом становится все меньше. В 2012 году мы полностью запретили ловлю осетровых, но численность осетра снизилась в 2 раза. Мы видим, что принятые меры не дают результатов. Министерство сельского хозяйства и акимат должны сосредоточиться на этом вопросе и восстановить рыбную отрасль в Атырау. Прежде всего, необходимо сохранить уникальный потенциал Каспия и Урала. Экология Атырау – это не только вопрос региона, но мы все должны быть вовлечены как один человек. Это один из моих главных принципов», - заявил Токаев.

Он привел в пример ЧП на Урале, когда от отравления погибло 118 тонн рыбы. Глава государства назвал это «проблемой всей страны» и заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

Кроме этого, по его словам, высыхают реки Урал и Кигач.

«Необходимо укреплять сотрудничество с Россией по сохранению, охране и восстановлению водных ресурсов Урала. Я собираюсь лично этим заняться», - заявил Токаев.

Кроме этого, он считает необходимым законсервировать 120 скважин в регионе, которые сами производят воду, тем самым наносят серьезный ущерб водным ресурсам области. Президент отметил, что важно обеспечить население чистой питьевой водой, а гидравлические сооружения в области давно не ремонтировались.