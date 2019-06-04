65 млрд тенге дополнительно выделят на ремонт дорог в Атырауской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в 2021 году начать ремонт дорог в Атырауской области. Он также пообещал, что будет оценивать работу акиматов по качеству дорог, сообщила Акорда.

«В области имеется более 2 тыс. км автомобильных дорог. Однако у половины из них плохое состояние. Поручаю в 2021 году без задержек начать ремонт дорог. На этот проект будет дополнительно выделено 65 млрд тенге», - сказал Токаев на встрече с общественностью региона.

По его мнению, «хорошая дорога, прежде всего, должна давать возможность человеку быстро и безопасно добраться до пункта назначения».

«Важно не количество дорог, а их качество! Я буду оценивать работу акиматов исходя из этого требования. Например, сейчас требуется около 5 часов, чтобы преодолеть 120 км между Индером и Миялы. А после ремонта потребуется всего полтора-два часа», - сказал президент.