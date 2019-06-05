Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

«Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю всех мусульман со священным праздником Ораза айт! Этот праздник завершает важный для верующих месяц Рамазан, когда особенно зримо проявляют свой глубокий смысл такие черты ислама, как человеколюбие, милосердие и сострадание. Дни Ораза айта мусульмане посвящают заботе о родных и близких, поддержке нуждающихся, собственному нравственному совершенствованию», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Акорды.

Токаев подчеркнул, что «благие мысли и добрые дела способствуют укреплению взаимопонимания и согласия, сплачивают людей во имя достижения общих целей», а «Казахстан испокон веков является территорией мира и созидания, уважения веры и моральных ценностей, толерантности и добрососедства». Президент также считает, что «учение ислама в совокупности с уважением к национальным традициям и любовью к Родине полностью соответствует идее духовного возрождения нашего общества».

«Пусть в нашей стране всегда царит атмосфера мира, единства и спокойствия, пусть дома всех казахстанцев будут наполнены счастьем и благополучием! С праздником Ораза айт!», - пожелал Токаев.