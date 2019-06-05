Движение открыто пока только в западном направлении
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В Алматы открыли движение по эстакаде на развязке Рыскулова – Кульджинский тракт
Фото пресс-службы акимата Алматы

Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил ход строительства новой двухуровневой транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и Кульджинского тракта, передает «Казинформ». Сегодня здесь с опережением графика было открыто движение по эстакаде в западном направлении.

Через месяц планируется запустить движение в восточном направлении. С вводом развязки, являющейся важным элементом малого транспортного кольца, пропускная способность участка для автомобилистов увеличится в среднем на 15%.

Отметим, что ввод развязки в эксплуатацию планировался в декабре этого года. Сейчас на объекте продолжаются работы по переносу инженерных сетей, озеленению 50 тыс. кв. м. Уже высажено более 700 деревьев и 615 кустарников.

Вместе с тем Байбек сообщил, что в этом году необходимо начать строительство еще одной развязки с эстакадой и тоннелем на кольце Кульджинский тракт – улица Бухтарминская.

«Это позволит серьезно повысить мобильность горожан, снизить бизнес-издержки, уменьшить пробки на этом направлении и экологическую нагрузку на город», - отметил аким.

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