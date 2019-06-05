Руководители «Атырау су арнасы» предстанут перед судом за гибель рыбы в Урале

Сегодня на брифинге начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Серик Жанузаков сообщил, что закончено расследование уголовного дела по факту массовой гибели рыбы в Урале, сообщает «Ак Жайык» .

Сообщается, что фигурантом дела является КГП «Атырау Су Арнасы».

«Завершены все следственные действия, установлено, что источник заражения реки и гибели рыбы – хлор. Дело находится в надзорном органе (прокуратуре) для дальнейшей передачи в суд. Хотя расследованием занималась специальная группа МВД, суд пройдёт в Атырау», - сказал Жанузаков.

Между тем портал «Мой город» сообщает, что факт с массовой гибелью рыбы расследовался по двум статьям УК РК «Нарушение правил охраны рыбных запасов» и «Загрязнение, засорение или истощение вод». По словам Жанузакова, одно уголовное дело уже прекращено, так как Атырауская ТЭЦ признала свою вину и даже возместила убытки. По второму уголовному делу подозреваемыми признаны руководители «Атырау су арнасы».

Напомним, в результате ЧП на Урале от отравления погибло 118 тонн рыбы. Глава государства назвал это «проблемой всей страны» и заявил, что взял ситуацию под личный контроль.