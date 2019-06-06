CNN подала в суд на ФБР за нарушение закона о свободе информации

Американская телекомпания CNN подала иск против Федерального бюро расследований США за нарушение закона о свободе информации. Об этом сообщается на сайте телекомпании.

Иск был подан во вторник в суд Окружной суд округа Колумбия. В CNN утверждают, что руководство ФБР оставило без внимания запрос телекомпании на передачу ей некоторых материалов из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который она направила в марте. Телеканал имел право на ознакомление с этими данными по закону о свободе информации (FOIA), который разрешает публичный доступ к правительственным документам. В частности, телеканал запрашивал свидетельства бывшего советника избирательного штаба Дональда Трампа Рика Гейтса, бывшего помощника по национальной безопасности президента США Майкла Флинна, бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна и бывшего юрисконсульта главы государства Дональда Макгана. Всего насчитывается около 500 свидетельств.

18 апреля Минюст США обнародовал итоговый доклад спецпрокурора Мюллера, который утверждает, что Россия пыталась повлиять на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом расследование не выявило сговора Трампа с Москвой.