Более $6,5 млн, похищенных Аблязовым, вернет БТА Банк из США

Более $6,5 млн, похищенных Мухтаром Аблязовым и выведенных из Казахстана, будут возвращены. Как сообщили в четверг в пресс-службе БТА банка, присяжные окружного суда округа Фэрфакс штата Вирджиния вынесли решение в пользу БТА.

«АО «БТА Банк» сообщает, что в результате проводимого процесса возврата активов, 28 мая 2019 г. на основании вердикта присяжных окружной суд округа Фэрфакс, штат Вирджиния, США, вынес решение в пользу АО «БТА Банк» и «Внешних Управляющих» по совместному иску против Гаухар Кусаиновой, родной сестры Мухтара Аблязова, на сумму в размере 6 598 313 долларов США», - говорится в сообщении.

В банке отметили, что решение в пользу БТА и внешних управляющих было принято 28 мая.

«В соответствии с решением, суд присудил в пользу соистцов право на справедливое удержание недвижимого имущества Гаухар Кусаиновой (обременение), находящиеся в округе Фэрфакс и городе Александрия (США), на сумму 6 598 313 долларов США», - поясняют в банке.

Здесь считают, что получение данного судебного решения в свою пользу означает «еще один важный шаг в деятельности БТА по возврату активов, похищенных Аблязовым».

На сегодняшний день судебные процессы против Мухтара Аблязова и его сообщников ведутся не только в Казахстане, но и в России, Украине, Великобритании, США, Франции, а также других юрисдикциях.

В целом, напомнили в банке, 13 июня 2016 года в окружной суд округа Фэрфакс, штат Вирджиния, США было подано исковое заявление о возмещении убытков и удовлетворении иных требований БТА в отношении действий Кусаиновой, которые, «как было установлено в суде, являлись противоправными, связанными с предоставлением содействия Аблязову в осуществлении операций с похищенными у БТА активами». Аблязов, наряду с другими мошенническими действиями против БТА, незаконным образом направил Кусаиновой часть похищенных у БТА денежных средств на сумму порядка $6 млн. Полученные денежные средства Кусаинова использовала в личных целях, в том числе и на приобретение нескольких люксовых объектов недвижимости в США.

Как и БТА, в августе 2016 года внешние управляющие активами Аблязова, назначенные английским судом, Джон Милсом и Дэвид Стэндиш, также обратились в вышеуказанный судебный орган с аналогичными исковыми требованиями.

«Основанием для подачи иска от внешних управляющих послужило наличие фактов того, что Кусаинова большую часть финансовых средств получала через компании, аффилированные с Аблязовым – Denmar Assets Management и Devesta Limited, включенными в приказ о замораживании активов и активов, находящихся в управлении внешних управляющих. Позже, БТА и внешние управляющие подали ходатайство об объединении исков, которое было удовлетворено судом 19 апреля 2017 года», - напомнили в банке суть иска.