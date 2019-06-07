В Шымкенте на территории АГЗС произошел взрыв

В Шымкенте на автомобильной газозаправочной станции произошло возгорание цистерны, после чего произошел сильный взрыв, сообщила пресс-служба комитета по ЧС.

«В 11:03 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о загорании автоцистерны на территории газозаправочной станции ТОО «Мураз» на проспекте Жибек жолы в Шымкенте. По прибытию пожарных подразделений в 11:20 было установлено, что произошел пожар наземной цистерны емкостью 200 куб.м с последующим загоранием и взрывом 3 автоцистерн и одного прицепа», - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 12:21 и ликвидирован в 12:53.

В результате ожоги получил заправщик, 1999 года рождения, он с ожогами госпитализирован в больницу.

В ликвидации ЧП были задействованы 21 единица техники и 90 человек личного состава ДЧС Шымкента.